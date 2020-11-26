الداخلية بغزة: قرار الاغلاق الشامل لقطاع غزة لا يزال قيد النقاش

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رام الله - دنيا الوطن

أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن قرار الإغلاق الشامل لقطاع غزة من أجل الحد من تفشي فيروس (كورونا)، لا يزال قيد النقاش والتقييم.



وأشار البزم في تصريحات له لوكالة (صفا) مساء اليوم الخميس، أن عملية تقييم المستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس (كورونا) في القطاع، لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن قيادة الوزارة وجهت الشرطة والأجهزة المختصة للاستمرار بمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية المعمول بها.



وقال البزم: "الإجراءات تشمل إغلاق المحال والمنشآت يوميًا عند الساعة 5:00 مساء، واستمرار حظر التجوال الكامل عند الساعة 8:00 مساء، ومنع إقامة التجمعات بما يشمل بيوت العزاء والافراح"، مضيفا: "إن الوزارة قررت التشديد في ذلك، ومحاسبة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".



ودعا البزم، المواطنين ومقدمي الخدمة بكافة القطاعات وأصحاب المنشآت والمحال التجارية، إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.