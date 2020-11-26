(أونروا) تفتتح مركز صحي جديد في غزة بدعم سعودي





وتشكل جائحة (كورونا) عبئًا إضافيًا على الهيكل الصحي المتداعي، وستساعد هذه المساهمة الأخيرة السخية من المملكة العربية السعودية الآلاف من لاجئي فلسطين في الحفاظ على صحتهم، حيث تعبر (أونروا) عن امتنانها للصندوق السعودي للتنمية لكونه شريكًا موثوقًا وصديقًا للاجئي فلسطين في أوقات الأزمات".





ويضم المركز الصحي مرافقًا لتنظيم الأسرة، ورعاية ما قبل الولادة، ورعاية الأم والطفل، فضلاً عن قسم للأمراض غير المعدية، وتتضمن المرافق الجديدة أيضًا وحدات للعناية الطبية بالأسنان، والخدمات المختبرية، والعلاج الطبيعي، والاستشارات النفسية، والاجتماعية، والقانونية، إلى جانب ذلك، يوفر المركز خدمات الصحة المدرسية، وفحص الأسنان للمدارس الموجودة في المخيمات يقدمها فريق متنقل منفصل بالتنسيق مع المركز الصحي.وقام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل بناء سبعة مراكز صحية في قطاع غزة، تشمل المراكز الصحية في بيت حانون، والبريج، والشاطئ، ومعن، ودير البلح، والشيخ رضوان، والصبرة، علاوة على ذلك، قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل بناء عدد من المدارس وإعادة تشييد أكثر من 1,000 منزلا مدمرًا بالكامل.وصرح السيد لازاريني اثناء افتتاحه للمركز الصحي: "إنه لأمرٌ قاهر أن نرى كيف أثرت سنوات الحصار والصراعات المتكررة على كافة أشكال الحياة في غزة، لقد أصيب قطاع الصحة بعجزٍ شديد وتحتاج بنيته التحتية إلى صيانة عاجلة".