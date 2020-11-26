شؤون فلسطينية

(أونروا) تفتتح مركز صحي جديد في غزة بدعم سعودي

(أونروا) تفتتح مركز صحي جديد في غزة بدعم سعودي
رام الله - دنيا الوطن
افتتح السيد فيليب لازاريني المبنى الجديد لمركز الصبرة الصحي، جنوب مدينة غزة، وقد حضر الحفل الافتتاحي السيد ماتياس شمالي، مدير عمليات (أونروا)، و عدد من كبار موظفي (أونروا).

وتمكنت الأونروا من بناء مركز الصبرة الصحي بتمويل سخي من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية كجزء من اتفاقية بلغت قيمتها 31 مليون دولار تم توقيعها في نوفمبر 2018، فبالإضافة إلى بناء مركز الصبرة الصحي التابع لـ(أونروا)، تنص الاتفاقية أيضًا على بناء مدرستين، وصيانة مباني (أونروا)، وإعادة بناء أكثر من 250 منزلا مدمرًا بالكامل، وتوفير الوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

ويخدم مركز الصبرة الصحي الذي افتتح حديثًا أكثر من عشرة آلاف لاجئًا فلسطينيًا مسجلاً يقطنون في مناطق الشجاعية، والتركمان، والزيتون، والصبرة، وتل الهوى، والرمال الجنوبي، وشارع عمر المختار، وقد تم تشييد المبنى الجديد لمركز الصبرة الصحي وتجهيزه لتقديم خدمات صحية أولية عالية الجودة.

ويضم المركز الصحي مرافقًا لتنظيم الأسرة، ورعاية ما قبل الولادة، ورعاية الأم والطفل، فضلاً عن قسم للأمراض غير المعدية، وتتضمن المرافق الجديدة أيضًا وحدات للعناية الطبية بالأسنان، والخدمات المختبرية، والعلاج الطبيعي، والاستشارات النفسية، والاجتماعية، والقانونية، إلى جانب ذلك، يوفر المركز خدمات الصحة المدرسية، وفحص الأسنان للمدارس الموجودة في المخيمات يقدمها فريق متنقل منفصل بالتنسيق مع المركز الصحي.

وقام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل بناء سبعة مراكز صحية في قطاع غزة، تشمل المراكز الصحية في بيت حانون، والبريج، والشاطئ، ومعن، ودير البلح، والشيخ رضوان، والصبرة، علاوة على ذلك، قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل بناء عدد من المدارس وإعادة تشييد أكثر من 1,000 منزلا مدمرًا بالكامل.

وصرح السيد لازاريني اثناء افتتاحه للمركز الصحي: "إنه لأمرٌ قاهر أن نرى كيف أثرت سنوات الحصار والصراعات المتكررة على كافة أشكال الحياة في غزة، لقد أصيب قطاع الصحة بعجزٍ شديد وتحتاج بنيته التحتية إلى صيانة عاجلة".

وتشكل جائحة (كورونا) عبئًا إضافيًا على الهيكل الصحي المتداعي، وستساعد هذه المساهمة الأخيرة السخية من المملكة العربية السعودية الآلاف من لاجئي فلسطين في الحفاظ على صحتهم، حيث تعبر (أونروا) عن امتنانها للصندوق السعودي للتنمية لكونه شريكًا موثوقًا وصديقًا للاجئي فلسطين في أوقات الأزمات".

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