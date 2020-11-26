الاحتلال يزيل صورة الشهيد المقدسي نور شقير من محيط منزله





رام الله - دنيا الوطنأزالت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، يافطة تحمل صورة الشهيد نور جمال شقير من محيط منزل والده في حي واد الربابة ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت محيط منزل والد الشهيد اليوم للمرة الثانية على التوالي، وحذرته من رفع أعلام أو يافطات لنجله نور، وأزالت اليافطة قبل مغادرة المكان.واستشهد أمس الأربعاء، الشاب المقدسي نور جمال شقير (37 عاماً) من سكان حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال على حاجز الزعيم.وكان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على المركبة التي يستقلها الشاب شقير بزعم محاولة تنفيذه عملية دهس على الحاجز.وقال شهود عيان: "إن جنود الاحتلال لم يسمحوا لأحد الاقتراب من شقير بعد إصابته، وأغلقوا الحاجز مباشرة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المكان".ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرينعبرها.وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.