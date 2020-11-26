الأوقاف بغزة: إغلاق تسعة مساجد بمحافظتي خانيونس والشمال بسبب (كورونا)



وأوضحت الوزارة، في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، أنه تقرر إغلاق مسجد الشورى الواقع بمعسكر جباليا بمحافظة الشمال، وإغلاق ثمانية مساجد في محافظة خانيونس، وهي: الشيخ حمد، والشهداء بمدينة حمد، وعلي بن أبي طالب، والرنتيسي بمنطقة معن، وبلال، والأمين بمنطقة المصاطفة، والنصر بمنطقة المقابر، والنور منطقة البحر.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، قراراً، بإغلاق تسعة مساجد بمحافظتي خانيونس جنوب قطاع غزة، وشمال القطاع، مدة 48 ساعة، اعتباراً من فجر غدٍ الجمعة، وذلك بسبب إصابة بعض من روادهما بفيروس (كورونا).