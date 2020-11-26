أبو حسنة: الوكالة بحاجة لـ70 مليون دولار بشكل عاجل لدفع رواتب الموظفين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن الوكالة بحاجة الى مبلغ 70 مليون دولار بشكل عاجل، لدفع رواتب الموظفين.



وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، (أونروا)، قد أكد أنه لأول مرة في تاريخ الوكالة، لا يوجد لديها تمويل لتغيطة مصروفاتها لنهاية العام.



وقال لازاريني في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم الخميس: "نحن على حافة الهاوية، ولتجنب السقوط، يجب على المجتمع الدولي، تقديم الدعم لنا"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن هناك مؤتمراً دولياً، سيدعو له بداية العام المقبل.



وأشار المفوض العام لوكالة (أونروا)، إلى أن الوكالة، ستواصل تقديم دعمها لنصف مليون طالب وطالبة، حتى حل الازمة المالية التي تعاني منها.