مجلس علماء فلسطين يهنئ الأسير ماهر الأخرس بانتزاع حريته من الاحتلال الاسرائيلي



وأكد المجلس على أن الأخرس نموذجا للصبر والتضحية لإعطاء الأمل لشعبنا وللمعتقلين الأبطال خلف قضبان الاحتلال الاسرائيلي، وأن الفرج والنصر آتٍ بإذن الله مهما تكالب المتآمرين.





رام الله - دنيا الوطنهنأ مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الأسير ماهر الأخرس بانتزاع حريته رغم أنف الاحتلال الاسرائيلي.