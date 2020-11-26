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الصحة الإيطالية تسجل 822 وفاة و29 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الإيطالية تسجل 822 وفاة و29 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس أنها سجلت 822 حالة وفاة مرتبطة بفيروس (كورونا) في آخر 24 ساعة، كما رصدت 29003 إصابات بالفيروس.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل ارتفاعا في الحصيلة اليومية بالمقارنة مع أمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 722 حالة وفاة و25853 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسجلت إيطاليا إجمالا 52850 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.510 مليون إصابة.

وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.

وظلت منطقة لومبارديا الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا اليوم الخميس، حيث أبلغت عن 5697 حالة إصابة جديدة.

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