تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) في تركيا سجل في الساعات الـ24 الماضية، رقما قياسيا بلغ 174 حالة.



وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا بلغ 474606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض 13014، منذ تفشي الوباء بالبلاد.