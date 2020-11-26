وزير الخارجية العراقي: نتوقع تعاملاً مغايراً من إدارة بايدن مع الملف العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

توقع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن تعاملاً مغايراً من إدارة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، تجاه الملف العراقي.



وأوضح في حديثه مع برنامج "قصارى القول" على (RT)، أن بايدن ووزير خارجيته بلينكن سيعطيان الأولوية لملف بلاده.



وأضاف: "لا نريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين إيران والولايات المتحدة "، مؤكدا أن ذلك أثر سلبيا على العراقيين.



ولفت إلى أنه لا يتوقع "تغييرا جذريا في الصراع الأمريكي الإيراني".



وفي سياق آخر، أكد فؤاد أن العلاقات بين العراق والكويت قوية رغم الماضي المؤسف، كما اعتبر السعودية شريكا مهما للعراق.



وشدد الوزير العراقي على رفض بلاده نشاط حزب العمال الكردستاني، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يحق لتركيا التوغل في الأراضي العراقية.