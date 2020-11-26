شؤون فلسطينية

مصرع مواطنة بحادث دهس في الخليل

مصرع مواطنة بحادث دهس في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقيت مواطنة (22 عاما) مصرعها، اليوم الخميس، نتيجة تعرضها لحادث دهس في مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن المواطنة تعرضت للدهس أثناء عبورها الطريق في منطقة حسكا، ما أدى لإصابتها بجروح بالغة الخطورة نقلت إثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف ارزيقات: "تم توقيف السائق، وإبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته".

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