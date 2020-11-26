شؤون فلسطينية

قَدم للقدس من جنوب افريقيا مشياً.. اشتية يستقبل الشاب شهيد بن يوسف

قَدم للقدس من جنوب افريقيا مشياً.. اشتية يستقبل الشاب شهيد بن يوسف
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، الشاب الافريقي شهيد بن يوسف ستكالا، من مدينة كيب تاون في جنوب افريقيا والذي جاء إلى القدس مشيا على الأقدام في رحلة استغرقت عامين وشهرين، وسيستكمل رحلته بأداء الحج في مكة المكرمة.

وقال رئيس الوزراء: "زيارتك وحضورك الى فلسطين والقدس هو بناء جسر جديد بين جنوب أفريقيا وفلسطين بجسدك وروحك، ولك كل التحيات والتقدير من الرئيس أبو مازن وشعبنا، وان شاء الله سندعوك الى زيارة فلسطين عبر خطوطنا الجوية ومطارنا بعد إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة".

وأضاف اشتية: "مكة هي توأم القدس، وانت فعلت مثلما فعل الرسول محمد "ص" حيث قدم من مكة للقدس في رحلة الإسراء ولكن أنت أتيت للقدس مشيا على الأقدام، والله بإذنه سينظر لك بعين الرحمة كونه الرحمن الرحيم".

وتابع رئيس الوزراء: "اسمك شهيد وكنت شاهدا حيا على ما رأيت في طريق زيارتك للقدس، لتروي قصة رحلتك الى هنا وتنقل مشاهد معاناة شعبنا الى بلدك والى كل البلدان التي ستزورها في طريقك".

من جانبه، عبر ستكالا عن سعادته لأداء الصلوات الخمس في المسجد الأقصى، معتبرا أن هذا تكريم من الله وامتياز له، ناهيك عن الاحتفاء الذي لقيه في فلسطين شاكرا دعوة رئيس الوزراء للقائه.

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