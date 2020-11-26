اشتية: نطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات فعلية تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، ممثل جمهورية سلوفاكيا غير المقيم لدى فلسطين جوزيف هودي، حيث بحث معه اخر التطورات والمستجدات السياسية.



واطلع رئيس الوزراء السفير هودي على الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، مشددا على أن ذلك يأتي ضمن خطوات اسرائيل الممنهجة لتدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.



وجدد رئيس الوزراء مطالبته دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعلية وجادة تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها، كونهم يقطنون في مساكن غير شرعية وفق القانون والمواثيق الدولية.



وأكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى العلاقات المميزة ما بين فلسطين وسلوفاكيا.