شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يدعو أعضاء (الكومسيك) دعم القدس وإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك

وزير الاقتصاد يدعو أعضاء (الكومسيك) دعم القدس وإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي (الكومسيك)، تنفيذ قرار إعفاء البضائع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المباشر عند تصديرها للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.

وطالب العسيلي في اختتام أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمنظمة والتي القها نيابة عن الدول الأعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي بدعم مدينة القدس المحتلة وبرنامج دعم القطاع السياحي في المدينة.

وافتتح اعمال الدورة(25-26 نوفمبر) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعرب عن ثقته بأن يحظى برنامج لجنة المنظمة في القدس بالدعم اللازم من قبل الدول الأعضاء في سبيل زيادة دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبين الرئيس التركي أن قضية فلسطين هي إحدى اللبنات الأساسية التي أدت إلى إنشاء منظمة التعاون الإسلامي لافتاً الى ان “تضامننا مهم للغاية في فترة زادت فيها المضايقات ضد القدس واشتدت هجمات النظام الإسرائيلي المحتل”.

وناقش المجتمعون على مدار يومين تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، و برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 والتطورات الاقتصادية العالمية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء «كوفيد-19» على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء وتعزیز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي.

وأعرب الوزير عن تقديره لمنظمة التعاون الإسلامي، ومكتب تنسيق الكومسيك على جهودهم في تعزيز التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء، واستمرار الأعمال بشكل متعاقب وبمهنية عالية، والعمل على إنجاح أعمال هذه الدورة على الرغم من تفشي الجائحة الصحية (كوفيد19).

وقال الوزير" تحتم علينا هذه الجائحة تعزيز التعاون والتشبيك، وترجمة العمل الجماعي والتكاملي لتجسيد الأهداف السامية المؤسِسة لهذه المنظمة من خلال تقوية التضامن الأخوي بين بلداننا من أجل أن نتخطى معا هذا الوباء لافتاً الى الأنشطة والبرامج التي يعمل عليها مكتب تنسيق الكومسيك والمنظمة منها برنامج الإستجابة لجائحة كوفيد 19 الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للجائحة.

وبين العسيلي ان تداعيات تفشي فيروس كورونا كبدت الاقتصاد الفلسطيني، خسائر مايقارب 3 مليارات دولار ، وقد وصل عجز الموازنة إلى أكثر من 2 مليار دولار الامر الذي يتطلب من دول الاعضاء زيادة المساهمة في تقديم  المزيد من البرامج للتخفيف من تداعياتها وخاصة تجاه الدول الأقل نموا.

وأضاف الوزير" في الوقت الذي يشهد العالم هذا التهديد الوبائي، فإن شعبنا الفلسطيني يكافح منذ عقود الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الذي يحاول الالتفاف على المرجعيات والتشريعات الدولية من خلال انتهاكاته المستمرة لكافة الاتفاقيات الثنائية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي مخاطبا دول الاعضاء ان "دعمكم المستمر هو تعزيز لصمود شعبنا و قدرتنا في التصدي لهذا الاحتلال.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لتركيا رئيسا وحكومة وقيادة على قيادتهم لهذه اللجنة الهامة ودعمهم المتواصل على المستوى السياسي والاقتصادي،

ودعا العسلي في اختتام الدورة كافة الدول الاعضاء إلى المشاركة بفعالية في إجتماعات مجموعات العمل الست التي تقدم توصيات سياساتية في كافة مجالات التعاون، والعمل سويا على تنفيذ هذه التوصيات.

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