ليبرمان: حماس تمتلك صواريخ موجهة وقنابل عنقودية ونتنياهو وغانتس يخفون هذه المعلومات

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رام الله - دنيا الوطن

قال افيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق: "إن حركة حماس في غزة، تمتلك لأول مرة، صواريخ موجهة وقنابل عنقودية، ونتنياهو وغانتس يخفون هذه المعلومات المهمة عن الجمهور من خلال الرقابة".



وأكد ليبرمان في كلمة له خلال اجتماع (كابينت)، اليوم الخميس، أن ما يحدث في مستوطنات غلاف غزة، هو تخلٍ عن المستوطنين هناك.