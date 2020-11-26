فصيل فلسطيني يُهدد بقصف إسرائيل بالصواريخ

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت كتائب سيف الإسلام في قطاع غزة، تصريحاً صحفياً، مساء اليوم الخميس، يهدد فيه بقصف المدن الإسرائيلي بالصواريخ.



وقالت كتائب سيف الإسلام في تصريحها: "نحن في الكتائب نُبتز من جميع الفئات المتنوعة، والباب الوحيد لدينا، أن نلتحم مع بني صهيون في الصاروخية والانغماسيين، وكل الوسائل المتاحة لدينا، ولن نعطي الدنية لأحد".



وأضافت: "هناك عدة أطراف تقوم بابتزازنا، وعلى المجاهدين أن يستعدوا، وحتى لا يقال لنا نحن خرجنا عن الصف، لذلك نقول وعلى الملأ، إن الخيار الوحيد لدينا الآن هو المعركة والالتحام مع العدو الصهيوني".



وتابعت الكتائب في تصريحها: "نحن في كتائب سيف الإسلام، واضحين وضوح الشمس، ولا نعمل في الخفاء، وللجميع نقول، سنخوض المعركة حتى لو كلنا ارتقينا شهداء، دون أن نعطي الدنية في أي شيء، وعدونا الرئيسي في الدنيا كلها، هو العدو الصهيوني، ومعركتنا معه، وهذه المشاهد على من هي كتائب سيف الإسلام، وما إمكانياتها الصاروخية، والميدان يَخْبُرنا جيداً".