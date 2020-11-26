الشرطة الفلسطينية ترفض إطلاق سراح إسرائيلي دخل لسلفيت بالخطأ وجيش الاحتلال يتدخل لإنقاذه

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن الشرطة الفلسطينية، اعتقلت مساء اليوم الخميس، إسرائيلياً، دخل بالخطأ إلى قرية بديا في محافظة سلفيت.



وأشارت القناة، إلى أن الشرطة الفلسطينية رفضت إطلاق سراح الإسرائيلي، واقتادته الى مركز الشرطة في المحافظة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال دخل لإنقاذه.