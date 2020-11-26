دولي

نتنياهو: وصول طائرة (فلاي دبي) إلى إسرائيل حدث تاريخي

نتنياهو: وصول طائرة (فلاي دبي) إلى إسرائيل حدث تاريخي
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وصول طائرة (فلاي دبي) إلى إسرائيل، معتبرا أنه "حدث تاريخي وستلحق به عشرات الرحلات الجوية الى دبي والبحرين والسودان والشرق الاوسط".

ورأى نتنياهو أن مستقبلا جديدا ينتظر منطقة الشرق الاوسط، مشيرا إلى أننا سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاستثمار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما أعرب عن أمله في أن تنضم دول أخرى في المنطقة إلى معاهدات السلام.

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