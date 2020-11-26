ميركل: قيود مكافحة (كورونا) ستسري حتى نهاية العام أو أبعد ‬

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمام البرلمان إن الإجراءات الصارمة التي تستهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) ستظل سارية حتى نهاية كانون الاول/ ديسمبر على الأقل، وربما لفترة أطول.



وقالت ميركل: "نظرا للعدد الكبير من الإصابات، نفترض أن القيود المفروضة لغاية عيد الميلاد ستظل سارية حتى بداية كانون الثاني/ يناير، وبالتأكيد في معظم أنحاء ألمانيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت: "للأسف لا نستطيع أن نعد بتخفيف القيود في عيد الميلاد ورأس السنة".



وفرضت ألمانيا "إغلاقا خفيفا" لمدة شهر في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لكبح جماح الموجة الثانية التي تجتاح معظم بلدان أوروبا، وشمل الإغلاق الحانات والمطاعم.



وأظهرت البيانات اليومية من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية أمس الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المؤكدة ارتفع في الـ24 ساعة الماضية بـ18633 حالة جديدة، وبلغ مجموعها منذ تفشي الجائحة في البلاد 961320 حالة.