دولي

ميركل: قيود مكافحة (كورونا) ستسري حتى نهاية العام أو أبعد ‬

ميركل: قيود مكافحة (كورونا) ستسري حتى نهاية العام أو أبعد ‬
رام الله - دنيا الوطن
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمام البرلمان إن الإجراءات الصارمة التي تستهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) ستظل سارية حتى نهاية كانون الاول/ ديسمبر على الأقل، وربما لفترة أطول.

وقالت ميركل: "نظرا للعدد الكبير من الإصابات، نفترض أن القيود المفروضة لغاية عيد الميلاد ستظل سارية حتى بداية كانون الثاني/ يناير، وبالتأكيد في معظم أنحاء ألمانيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "للأسف لا نستطيع أن نعد بتخفيف القيود في عيد الميلاد ورأس السنة".

وفرضت ألمانيا "إغلاقا خفيفا" لمدة شهر في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لكبح جماح الموجة الثانية التي تجتاح معظم بلدان أوروبا، وشمل الإغلاق الحانات والمطاعم.

وأظهرت البيانات اليومية من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية أمس الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المؤكدة ارتفع في الـ24 ساعة الماضية بـ18633 حالة جديدة، وبلغ مجموعها منذ تفشي الجائحة في البلاد 961320 حالة.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: وصول طائرة (فلاي دبي) إلى إسرائيل حدث تاريخي

نتنياهو: وصول طائرة (فلاي دبي) إلى إسرائيل حدث تاريخي

الصحة الإيرانية: أكثر من 480 وفاة ونحو 14 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإيرانية: أكثر من 480 وفاة ونحو 14 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأورومتوسطي: آلاف من طالبي اللجوء محتجزون في جزر الكناري في ظروف غير مناسبة للبشر

الأورومتوسطي: آلاف من طالبي اللجوء محتجزون في جزر الكناري في ظروف غير مناسبة للبشر

أوكرانيا تسجل زيادة قياسية بإصابات (كورونا)

أوكرانيا تسجل زيادة قياسية بإصابات (كورونا)

تركيا.. السجن المؤبد لـ 500 متهم في محاولة &#34;الانقلاب&#34;

تركيا.. السجن المؤبد لـ 500 متهم في محاولة "الانقلاب"

إيران تستعد لاختبار لقاح محلي ضد كورونا على البشر

إيران تستعد لاختبار لقاح محلي ضد كورونا على البشر

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يُعد العدة لانتخابات جديدة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يُعد العدة لانتخابات جديدة

موسكو: زيارة بومبيو للجولان خطوة استفزازية

موسكو: زيارة بومبيو للجولان خطوة استفزازية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مركز دولي: الاحتلال يبرئ جنوده من جرائمهم بحق الفلسطينيين بتحقيقات ومحاكمات صورية

مركز دولي: الاحتلال يبرئ جنوده من جرائمهم بحق الفلسطينيين بتحقيقات ومحاكمات صورية

غنيم: ستوزع في الأسابيع المقبلة كميات من الوقود لتشغيل محطات التحلية

غنيم: ستوزع في الأسابيع المقبلة كميات من الوقود لتشغيل محطات التحلية

مؤسسة &#34;أكشن إيد- فلسطين&#34; تستجيب وتتضامن مع قرية حمصة (البقيعة) الفلسطينية

مؤسسة "أكشن إيد- فلسطين" تستجيب وتتضامن مع قرية حمصة (البقيعة) الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تُعزي برحيل الصادق المهدي

"الديمقراطية" تُعزي برحيل الصادق المهدي

محكمة بداية نابلس: الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان

محكمة بداية نابلس: الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مجدلاني: دولة فلسطين تُعاني من جائحتي (كورونا) والاحتلال

مجدلاني: دولة فلسطين تُعاني من جائحتي (كورونا) والاحتلال

مباحثات سياسية مطولة بين الجبهة (الديمقراطية) وحركة (حماس)

مباحثات سياسية مطولة بين الجبهة (الديمقراطية) وحركة (حماس)

منوعات

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شقيقة محمد رمضان &#34;تُطبطب&#34; عليه بعد أزمة التطبيع

شقيقة محمد رمضان "تُطبطب" عليه بعد أزمة التطبيع

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

عربي

العراق.. الحشد الشعبي يحبط هجوما لتنظيم الدولة ويقتل أحد عناصره

العراق.. الحشد الشعبي يحبط هجوما لتنظيم الدولة ويقتل أحد عناصره

الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدًا بحرينيًا يضم ممثلين عن العائلة المالكة

الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدًا بحرينيًا يضم ممثلين عن العائلة المالكة

الأردن يُعلن حالة الطوارئ الجوية

الأردن يُعلن حالة الطوارئ الجوية

وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي بفيروس (كورونا)

وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي بفيروس (كورونا)