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ألمانيا تتعهد بـ56 مليون يورو لتمويل مشاريع فلسطينية في عام 2021

ألمانيا تتعهد بـ56 مليون يورو لتمويل مشاريع فلسطينية في عام 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، تعهدها منح الحكومة الفلسطينية مبلغ 55.56 مليون يورو (66.2 مليون دولار)، لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خلال العام المقبل.

وقال مستشار رئيس الوزراء ستيفان سلامة إن المنحة الألمانية الجديدة ستستخدم في تمويل مشاريع في قطاعات: المياه والصرف الصحي، والبنى التحتية لهيئات الحكم المحلي، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة، وقطاع الزراعة، وتشغيل الشباب، والتدريب المهني والتقني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام جولة المشاورات السنوية بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية بشأن المساعدات الألمانية لفلسطين، أن "جميع المشاريع التي ستمولها المنحة تقع ضمن أولويات الحكومة، وتغطي كافة المناطق في الضفة والقدس وقطاع غزة".

وأشاد سلامة بدعم ألمانيا "التي تعتبر أكبر مانح للشعب الفلسطيني".

وإضافة للدعم االسنوي الذي تقدمه ألمانيا للحكومة، قال سلامة إنها تساهم في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 161 مليون يورو سنويا، "رفعتها في العام 2020 إلى 170 مليون يورو".

وقال ممثل ألمانيا لدى فلسطين السفير كريستيان كلاجس إن دعم بلاده للحكومة الفلسطينية للعام 2021 "سيركز على الاقتصاد المتضرر من وباء كوفيد-19، وخلق فرص عمل مؤقتة والحفاظ على ديمومة الخدمات".

وأضاف أن جزءا من المساعدات الجديدة سيذهب لتمويل إنشاء شبكة توزيع لمحطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة، والتي تخدم نحو مليون مواطن في القطاع.

وأكد كلاجس التزام حكومته باستمرار تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية "والذي يأتي في إطار تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن رؤية حل الدولتين".

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