الرئيس عباس: تلقينا نبأ وفاة النجم مارادونا ببالغ الحزن

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رام الله - دنيا الوطن

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، نظيره الأرجنتيني البيرتو فرناندز، بوفاة اسطورة كرة القدم العالمي دييغو ارماندو مارادونا.



وأعرب الرئيس عباس، عن تعازيه الحارة للرئيس والشعب الارجنتيني وعائلة النجم الراحل مارادونا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة النجم الرياضي العالمي دييغو مارادونا، الذي امتع الملايين بمواهبه الرياضية الباهرة، وكان علامة بارزة في الرياضة العالمية، كما كان صديقا محبا لفلسطين وشعبها".