شؤون فلسطينية

السلطات المصرية تفرج عن الزميل عامر بعلوشة

السلطات المصرية تفرج عن الزميل عامر بعلوشة
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن الزميل عامر بعلوشة، والمعتقل في مصر منذ 58 يوماً، بسبب انتهاء إقامته.

وقالت نور، شقيقة عامر بلعوشة، عبر صفحتها على موقع (فيسبوك): "تم بحمد الله الإفراج عن شقيقنا عامر بعلوشة، وهو في طريقه الآن للأراضي التركية. الشكر الكبير والخالص موصول لسفارتنا الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، متمثلة بالدكتورة نداء البرغوثي والأستاذ الفاضل كمال الخطيب".



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