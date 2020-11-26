أبو وردة: الصحة بغزة استملت 22 جهاز تنفس اصطناعي و50 اسطوانة اكسجين

أعلن الدكتور فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه تم استلام اليوم الخميس، 15 جهاز تنفس اصطناعي من وزارة الصحة الفلسطينية، وخمس أجهزة من منظمة الصحة العالمية و(يونيسيف)، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة.





وفي السياق، أكد أبو وردة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه تم استيلام كذلك جهازي تنفس اصطناعي متنقليْن من مؤسسة بكدار الاستثمارية، و50 اسطوانة اكسجين، وذلك بالتنسيق أيضا مع الكيلة.

رام الله - دنيا الوطن