غنيم: ستوزع في الأسابيع المقبلة كميات من الوقود لتشغيل محطات التحلية



وطالب غنيم كافة الجهات ومزودي الخدمات بضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة التي وضعتها سلطة المياه منذ بداية جائحة (كورونا)، وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير مياه آمنة للمواطنين.

وأضاف: "سيتم خلال الأسابيع المقبلة توزيع كميات من الوقود تصل إلى 135 ألف لتر لصالح تشغيل المحطات الثلاث لتعزيز عمليات الإنتاج في ظل العجز المزمن في الكهرباء في قطاع غزة، وتحسين برامج التوزيع بما ينعكس على جودة المياه الواصلة إلى أكثر من 400 ألف نسمة في مناطق خدمة وتوزيع محطات التحلية في مناطق مستهدفة في مدينة غزة ودير البلح وخانيونس ورفح".وتوجه بالشكر لكافة الجهات الداعمة، وعلى وجه الخصوص وكالة التنمية النمساوية، التي وفرت دعم بقيمة 350 ألف يورو لتوفير الميزانيات الطارئة لضمان تأمين المعدات والمواد اللازمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على أهمية استمرار هذا الدعم لقطاع المياه في فلسطين لتحقيق الأمن المائي.