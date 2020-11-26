"الديمقراطية" تُعزي برحيل الصادق المهدي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تقدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بخالص العزاء إلى قيادة مؤتمر الأمة القومي في السودان، برحيل رئيسه الصادق المهدي، الذي كان قد اختتم حياته السياسية الحافلة بإعلان موقفه القومي والوطني، برفضه تطبيع العلاقات بين السودان ودولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتمسكه بأهداف الثورة السودانية، على الصعيدين الوطني والقومي.



وتوجهت الجبهة بخالص العزاء إلى شعب السودان، وقواه السياسية التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نضاله الوطني ورفضها خطوة التطبيع، التي أقدم عليها النظام مع إسرائيل، في مقدمة هذه القوى الحزب الشيوعي في السودان، والحزب الناصري، والحزب الدستوري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث في السودان، وحزب البناء من أجل السلام، وباقي أطراف قوى الحرية والتغيير من مؤسسات نقابية ومجتمعية وثقافية.