أبو سيف يشهد عرضاً لمسرحية الفيل برام الله





رام الله - دنيا الوطنشهد الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطينية، اليوم الخميس، عرضاًَ لمسرحية الفيل، أقيمت في مدينة رام الله، والتي قدمها مسرح الحرية من مدينة جنين.وكانت الوزارة، قد رعت عدة عروض ضمن مسرح الشارع، لتقديم عروض للمسرحية المستوحاة من رائعة الكاتب السوري الكبير سعد الدين نوس، مع مقاربات معاصرة.وقال أبو سيف: "في ظل الجائحة، ورغم كل المعيقات، ومع اتخاذ كل التدابير اللازمة، فإن الوزارة تسعى إلى إعادة تنشيط المشهد الثقافي، فالثقافة أساس في حياتنا والمسرح درة الفنون".وأضاف: "أي شعور هذا وأنت تجلس على عتبات الطريق أو على مسطبة مدرج مفتوح، تشاهد عملاً بهذا الجمال".