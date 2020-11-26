شؤون فلسطينية

محكمة بداية نابلس: الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان

محكمة بداية نابلس: الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي قاسم ذياب، حكماً بإدانة المتهم (ط، غ) عن تهمة إحداث عاهة دائمة، سنداً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات.

جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ أمجد السرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس، بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

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