أوكرانيا تسجل زيادة قياسية بإصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، إن بلاده سجلت 15331 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 14580 إصابة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.



وقال إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة قفز إلى 677189، بينها 11717 وفاة، فيما تعافى من الفيروس 317395 شخصا.