مستشار وزيرة الصحة: معظم المناطق بقطاع غزة أصبحت موبوءة ومصنفة حمراء

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة: إنه يوجد 41 حالة موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، موزعة على كافة مشافي القطاع، ووضعها حرج للغاية.



وأوضح أبو وردة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن الحالات

الحرجة، هي من مختلف الاعمار، مشيراً إلى أن معظم المناطق في قطاع غزة، أصبحت مصنفة حمراء أي موبوئة.



كما حذّر من خطورة الوضع في القطاع، والذي ينذر بانهيار المنظومة الصحية في حال عدم التزام المواطنين بالمعايير الصحية والتدابير الوقائية اللازمة.