شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: نقص شديد في الملابس والأغطية الشتوية لدى الأسرى مع دخول الشتاء

مركز فلسطين: نقص شديد في الملابس والأغطية الشتوية لدى الأسرى مع دخول الشتاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الأسرى في سجون الاحتلال، يستقبلون ضيفاً ثقيلاً هذا العام مع دخول فصل الشتاء، حيث تفتقر السجون للملابس والأغطية الشتوية نتيجة وقف
الزيارات منذ شهور طويلة، وعدم توفيرها من قبل إدارة السجون.

وأوضح رياض الأشقر، مدير المركز، أن الاحتلال استغل جائحه (كورونا)، وأوقف برنامج زيارات الأسرى بشكل كامل في شهر آذار/ مارس الماضي بحجة حماية الأسرى من وصول الفيروس، الأمر الذى أدى الى نقص شديد في الملابس لدى الأسرى حيث تعتبر  زيارات الاهل، السبيل الوحيد لتوفير الملابس لهم.

وكشف الأشقر أن فصل الصيف، انقضى هذا العام دون ان يحصل الأسرى على ملابس جديدة، وقد حل فصل الشتاء ولا تزال مشكلة الملابس قائمة، مما سيتسبب في معاناة كبيرة للأسرى، وخاصة سجون الجنوب التي تقع في صحراء النقب نظراً للأجواء الباردة جدا التي تتميز بها تلك المنطقة.

 وأشار إلى ان إدارة السجون لا تقدم أي نوع من الملابس للأسرى سواء الصيفية او الشتوية بشكل نهائي كما لا تسمح لهم بشرائها من الكنتين الا بالحد الأدنى جدا والذى لا يكفى حاجة الأسرى، بينما يعتمد الأسرى على ذويهم في الحصول على الملابس.

وأضاف: "مع وقف الزيارات هذا العام بحجة (كورونا)، حدث نقص شديد في كمية الملابس المتوفرة لدى الأسرى، علماً أن
الاعتقالات لا تتوقف وهناك أسرى جدد يصلون السجون بشكل مستمر، ويحتاجون الى ملابس جديدة يضطر الأسرى القدامى الى توفيرها لهم".

وبين الأشقر أن البرودة الشديدة في السجون التي تقع في المناطق الصحراوية وهى (النقب ونفحة وبئر السبع وريمون) تصل لدرجة تجمد بعض أطراف المعتقلين من شدة البرد، مع عدم وجود وسائل للتدفئة، إضافة إلى عدم توفر المياه الساخنة بشكل دائم، اضافة الى ان كون بعض الأقسام من الخيام لا تقي برد الشتاء، والعديد منها قديم ومهترئ، مما يسمح بدخول مياه الأمطار على الأسرى.

وأشار إلى أن هذه الأجواء الباردة تستمر لعدة شهور وخاصة في ظل المنخفضات التي تضرب المنطقة بين الحين والاخر، مما يصيب العديد من الأسرى بالأمراض المختلفة ويضاعف معاناتهم المتفاقمة اصلا بفعل التنكيل المستمر بحقهم.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير مستلزمات الأسرى الشتوية من ملابس وأغطية في ظل البرد القارس مع دخول فصل الشتاء، واعاده برنامج الزيارة كما كان في السابق ليتمكن الأهالي من إدخال الملابس لابنائهم.

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