(أونروا): نحن على حافة الهاوية وسنواصل تقديم الدعم لنصف مليون طالب وطالبة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، (أونروا)، أنه لأول مرة في تاريخ الوكالة، لا يوجد لديها تمويل لتغيطة مصروفاتها لنهاية العام.



وقال لازاريني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس: "نحن على حافة الهاوية، ولتجنب السقوط، يجب على المجتمع الدولي، تقديم الدعم لنا"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن هناك مؤتمراً دولياً، سيدعو له بداية العام المقبل.



وأشار المفوض العام لوكالة (أونروا)، إلى أن الوكالة، ستواصل تقديم دعمها لنصف مليون طالب وطالبة، حتى حل الازمة المالية التي تعاني منها.