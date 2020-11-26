هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يُعد العدة لانتخابات جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات في حزب (ليكود)، بشأن إجراء انتخابات داخلية فيه، تمهيداً للانتخابات العامة في البلاد.



ونقلت الهيئة عن مصادر، قولها: إن نتنياهو يعد العدة لتبكير الانتخابات، حيث أجرى أمس، سلسلة لقاءات مع أعضاء كتلة (ليكود) البرلمانية حول هذه المسألة، لإجراء انتخابات تمهيدية في الحزب.



وأفادت المصادر، بأن نتنياهو، أكد خلال هذه اللقاءات، أنه لا ينوي تمرير ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، مشدداً على أن الهدف الآن، هو الحفاظ على الحكومة الحالية، قدر الإمكان.



من جهة أخرى، اتهم القيادي في حزب (ليكود)، الوزير زئيف ألكين، حزب (أزرق أبيض) بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس، بجر إسرائيل نحو انتخابات رابعة من خلال إقدامه على تشكيل لجنة لتقصي حقائق بقضية شراء الغواصات، واصفاً هذه الخطوة باليائسة.



وقال ألكين: إن رئيس حزب (يامينا)، نفتالي بينت، ينوي التحالف مع (يسار الوسط)، وأنه يمهد الطريق لذلك.