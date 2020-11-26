دولي

موسكو: زيارة بومبيو للجولان خطوة استفزازية

موسكو: زيارة بومبيو للجولان خطوة استفزازية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للجولان السوري المحتل، عملاً استفزازياً.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "ندعو باستمرار للحفاظ على وحدة سوريا، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، وندعو لنبذ خطط تقسيم هذا البلد، وإطالة أمد النزاع فيه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "وهذا يخص سواء شرق سوريا أو غربها، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، الذي نعتبر زيارة المسؤول الأمريكي الرفيع له استفزازا".

وأضاف: أن العمليات الجارية في الأراضي، حيث الحضور الأمريكي غير الشرعي "تثير قلقاً بالغاً لدى موسكو".

وأوضح، أنه "إضافة لتشجيع النزعات الانفصالية من قبل قوة الاحتلال الخارجي، وقطع الروابط التاريخية بين مختلف الطوائف السورية، تجري هناك عرقلة الجهود لاستعادة وحدة أراضي البلاد".

وأشار إلى التضيق المستمر على السكان، ونهب حقول النفط وتلويث البيئة، إضافة إلى ورود تقارير عن إطلاق سراح مسلحين سابقين من السجون، وتوجههم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وأنباء عن التحضير لمحاكمة مواطنين، بينهم أجانب من قبل "محاكم غامضة".

يذكر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بزيارة المنطقة أثناء زيارته الأخيرة لإسرائيل، الأسبوع الماضي.

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