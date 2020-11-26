العراق.. الحشد الشعبي يحبط هجوما لتنظيم الدولة ويقتل أحد عناصره

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الأربعاء إحباط هجوم لتنظيم الدولة، وقتل أحد عناصره في مدينة صلاح الدين شمالي البلاد.



وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم من قتل أحد عناصر تنظيم الدولة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت إلى أن "القوات ذاتها تمكنت من صد هجوم مسلح في منطقة مطيبيجة في المحافظة".