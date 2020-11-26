دولي

الصحة الروسية تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال يوم

الصحة الروسية تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال يوم
رام الله - دنيا الوطن
يواصل فيروس (كورونا) المستجد، تفشيه بوتائر غير مسبوقة في روسيا، حيث اقتربت حصيلة الإصابات اليومية لأول مرة منذ بداية الجائحة من عتبة الـ 25.5 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد
 25487 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 23675 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 21.6% من المرضى الجدد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6075 إصابة) ومدينة سان بطرسبورغ (3669 إصابة، أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة).

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس، الذي يسبب مرض (كوفيد- 19) في روسيا قفزة غير مسبوقة، ثالثة على التوالي، بتسجيل
 524 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، مقابل 507 و491 وفاة في اليومين السابقين.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و187990 إصابة مؤكدة، منها  38062 حالة وفاة، و464436 حالة نشطة.

وتماثل 25073 مريضا للشفاء من (كوفيد- 19) خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و685492 شخصاً.

وأجري في البلاد حتى اليوم، أكثر من 74.2 مليون فحص مختبري؛ لتشخيص الإصابات بـ (كورونا)، 505 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 492 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتسعى السلطات الروسية، إلى إطلاق حملة تطعيم جماعية ضد الفيروس التاجي، بحلول مطلع العام المقبل.

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