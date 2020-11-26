الجيش الإسرائيلي يتأهب لأي ضربة أمريكية ضد إيران

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القيادة السياسية في إسرائيل، أصدرت خلال الأسابيع الأخيرة، تعليمات للجيش، بأن يكون مستعدًا لسيناريو القيام بأي نشاط أمريكي ضد إيران، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



ووفق موقع (واللا) فإن هذه التعليمات للجيش، لم تصل لهم بسبب معلومات أو تقديرات أن إدارة ترامب، ستقوم بعملية ضد إيران، إنما بسبب الفترة الحساسة خلال الأسابيع حتى استبدال الإدارة الأمريكية في 20 كانون الأول/ يناير.



وأشار الموقع إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، تحدث خلال الأسبوعين الأخيرين مرتين مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، الذي استبدل الوزير مارك اسبر الذي أقاله الرئيس الأمريكي، بعد أيام من الانتخابات.



ومن جهتهم، قال مسؤولون إسرائيليون: إن هذه المحادثات تمحورت حول الموضوع الإيراني، الوضع في سوريا، ومذكرة التفاهمات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة.



وأضاف المسؤولون، أنه لو عملت إدارة ترامب ضد إيران، فإن إسرائيل، ستتلقى إنذارًا مسبقًا، ومع ذلك، بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة، صدرت أوامر للجيش، بالتأكد من الآن، أن تكون سلسلة من الأنظمة في كفاءة عالية.



وبحسب المسؤولين، فإن إسرائيل تخشى في حال هجوم أمريكي، أن يقوم الإيرانيون، برد عسكري ضد إسرائيل بصورة مباشرة، عن طريق المجموعات المسلحة الموالية لإيران في سوريا أو حزب الله في لبنان.