جامعة الأقصى تُجري استطلاعاً للمواطنين حول أفضل جدول لساعات الوصل والفصل للكهرباء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مركز الدراسات وقياس الرأي العام في جامعة الأقصى، نتائج استطلاع للرأي العام، حول رضا المشتركين على جدول ساعات (وصل وفصل) التيار الكهربائي المعمول به في الوقت الحالي في محافظات قطاع غزة، والذي تم تنفيذه في الفترة الواقعة بين 14/ 20 -11 /2020 م في محافظات قطاع غزة.



وأكد الدكتور محمد محمود أبو عودة، عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأقصى، أن مركز الدراسات وقياس الرأي العام في جامعة الأقصى، وبالتعاون مع شركة توزيع كهرباء غزة، قد اتفقتا على تنفيذ الاستطلاع من أجل تقديم جدول لساعات الوصل والفصل للتيار الكهربائي، وفق حاجة ورغبة المشتركين.



ويساعد الاستطلاع القائمين على شركة توزيع كهرباء غزة في اتخاد القرارات السليمة وفق نتائج علمية دقيقة، كما أكد أبو عودة على أهمية معرفة اتجاهات المواطنين ورضاهم نحو شركة توزيع كهرباء غزة للوقوف على الإشكاليات ومعالجتها على الرغم من الظروف الصعبة التي تعاني منها كافة مؤسساتنا الوطنية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الاستطلاع جاء بناءً على طلب صناع القرار في شركة توزيع كهرباء غزة وذلك للاستجابة لحاجات واتجاهات المشتركين من الجدول الحالي لساعات الوصل والفصل لتيار الكهربائي وأخدها بعين الاعتبار.



ومن جانب آخر، أشار رئيس مركز الدراسات وقياس الرأي العام في جامعة الأقصى، أ. إبراهيم خليل صالحة، إلى أن عينة الاستطلاع بلغ قوامها (1837) من جميع الطبقات، بمستوى ثقة 99%، ومستوى هامش الخطأ لا يتجاوز 3%، وأن فريق البحث تكون من (14) باحث، حيث تم إجراء الاستطلاع عبر الاتصال على عينة الاستطلاع.



وأكد صالحة على أن الاستطلاع توصل إلى نسبة 51.2% من أفراد العينة راضون عن الخدمات التي تقدمها شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، ونسبة 22.5% من العينة راضون إلى حد ما، في المقابل نسبة 26.3% من أفراد العينة غير راضون عن الخدمات التي تقدمها شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة.



وتوصل الاستطلاع إلى أن نسبة 75.3% من أفراد العينة، أكدوا أنهم راضون على الجدول الحالي لساعات الوصل والفصل للتيار الكهربائي، في المقابل قد أفاد 24.7% من أفراد العينة غير راضون على الجدول الحالي المعمول به من حيث ساعات الوصل والفصل للتيار الكهربائي.



وأفاد 14.2% أنهم يفضلون جدول لساعات الوصل من الساعة الخامسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والفصل من الساعة الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً والعكس، وقد أفاد 10.5% من العينة أنهم يفضلون جدول الوصل من الساعة الرابعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والفصل من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً.