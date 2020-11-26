طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) بمحافظات غزة

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وأفادت الصحة، بأن الإصابات، توزعت على النحو الآتي: "محافظة الشمال 4726 إصابة، محافظة غزة8337 إصابات، محافظة الوسطى 1588 إصابة، محافظة خانيونس 1503 إصابات، محافظة رفح 1257 إصابة".وأشارت الوزارة إلى إن إجمالي الإصابات داخل مجتمع قطاع غزة بلغ 17411 إصابة.