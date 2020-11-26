وزيرة خارجية إندونيسيا تُهاتف رياض المالكي





واستفسرت الوزيرة مرسودي عن نتائج حوار حركتي (حماس) و(فتح)، لإنهاء الانقسام والتحضير للانتخابات، كما أعلن عنها الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنية النجاح للحوار الفلسطيني- الفلسطيني، وقدمت الدعم الكامل للقيادة الفلسطينية في هذه الجهود.





وتطرق المالكي إلى نتائج الانتخابات الأمريكية، وأثرها على القضية الفلسطينية، حيث تساءلت الوزيرة مرسودي عن مدى جاهزية دولة فلسطين في التعامل مع الإدارة الجديدة المنتخبة؛ لرفع الضغط عن القيادة الفلسطينية، وفي قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.





ورحبت بزيارة لوزير الخارجية المالكي لبلادها في أي وقت قريب، واستعداد بلادها للتعاون مع دولة فلسطين في الأمم المتحدة وبقية المحافل الإقليمية والدولية.

رام الله - دنيا الوطنتلَّقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اتصالاً هاتفياً من نظيرته وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مرسودي، لتأكيد موقف بلادها الداعم لدولة فلسطين المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفي وقوف بلادها اندونيسيا حكومةًوشعباً مع الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته وفي إنهاء احتلال أرضه.