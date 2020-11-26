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الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدًا بحرينيًا يضم ممثلين عن العائلة المالكة

الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدًا بحرينيًا يضم ممثلين عن العائلة المالكة
رام الله - دنيا الوطن
يستقبل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، في مقر رؤساء إسرائيل في القدس، اليوم الخميس، وفداً من البحرين، يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية، ومسؤولين آخرين.

ووفقاً لـ (هيئة البث) الإسرائيلية، فإن الوفد، سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

ومن المقرر، أن تفتتح إسرائيل سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفقاً لهيئة البث الرسمية، فيما قدمت المملكة طلباً رسمياً للسلطات الإسرائيلية لفتح سفارة في تل أبيب.

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