الشعبية تُهنئ الأسير ماهر الأخرس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال





وأكدت الحركة، أن المحرر البطل ماهر الأخرس، عبر بكل كبرياء وشموخ وصبر وإباء، عن صمود أسرانا في وجه الاحتلال الإسرائيلي.





وثمنت صمود وصبر المجاهد الأخرس، وجميع الأسري القابعين في سجون الاحتلال، داعين فصائل الشعب الفلسطيني؛ لتكثيف وتوحيد الجهود، والعمل بكافة السبل من أجل الإفراج عن الأسري الأبطال، وفضح جرائم الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة المقاومة الشعبية، بالتهنئة الحارة للمجاهد المحرر ماهر الأخرس، وعائلته وكل أحرار العالم بهذا النصر الأسطوري والإفراج عنه من سجون الاحتلال، بعد معركة بطولية، كشفت زيف أباطيل المؤسسة الإسرائيلية في إجراءاتها الظالمة والتعسفية بحق أسرانا البواسل.