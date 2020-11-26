شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُصدر 310 شهادات منشأ خلال الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تُصدر 310 شهادات منشأ خلال الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 310 شهادات منشأ، بقيمة 11.1 مليون دولار تقريباً، تركزت في مجال الحجر والرخام والمنتجات الزراعية خلال الشهر الماضي.

وتصدرت الأردن، بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية من حيث عدد شهادات المنشأ، بنسبة وصلت 27.7%، تلتها الإمارات العربية بنسبة 22.6%، كما تصدرت الأردن بلدان المقصد بنسبة 37.7%، تلتها الكويت بنسبة 12.3%، من ثم أمريكا بنسبة 12.2%.

وساهمت صادرات المنتجات الزراعية، بالحصة الأكبر من حيث شهادات المنشأ، بنسبة 40%، تلتها منتجات الحجر والرخام بنسبة بلغت 24.8%، ومن حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات الزراعية في المقام الأول وبنسبة 46.9%، وصادرات المنتجات المعدنية في المقام الثاني بنسبة 21.8% من مجمل القيمة.

وجاءت محافظة بيت لحم في المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ، بنسبة وصلت 17.4% ، ومن ثم محافظة جنين بنسبة 14.8%، ونابلس بنسبة 12.9%.

وبينت الوزارة في تقريرها تسجيلها 154 تاجراً جديداً في السجل التجاري، شكلت الإناث ما نسبته 9.7% وتركز تسجيل التجار في محافظة قلقيلية بنسبة وصلت إلى 19.5% تلتها محافظة الخليل بنسبة 18.8%، ثم  محافظة بيت لحم بنسبة 14.9% .

وأشارت الوزارة الى تسجيلها 211 شركة جديدة برأسمال إجمالي وصل إلى 24.5 مليون دولار تقريباً، وبنسبة 98.6% مملوكة للقطاع الخاص المحلي من عدد هذه الشركات، و1.4% مملوكة للقطاع الخاص الأجنبي.

وأشارت نتائج التقرير إلى اصدار الوزارة 2369 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 218.2 مليون دولار تقريباً في حين تم تسجيل وكالة تجارية واحدة، من بريطانيا عبارة عن كتب وكتيبات ومطبوعات.

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