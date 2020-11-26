محكمة إسرائيلية تحكم بإجلاء 87 فلسطينياً من أراضيهم بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن المحكمة المركزية بالقدس، أصدرت، اليوم الخميس، أمراً قضائياً بإجلاء 87 فلسطينياً من أراضيهم، بزعم أن هذه الأراضي، تعود لملكية مستوطنين يهود.



وقالت الصحيفة: "إن المحكمة، وافقت على طلب منظمة (عتيرت كوهينم) الاستيطانية المتطرفة، وأقرت بإخلاء 87 فلسطينياً من أراضيهم بسلوان، بزعم أنها ملك لليهود قبل العام 1948".



وبحسب (هآرتس)، أقرت المحكمة بمصادرة هذه الأراضي الفلسطينية، في منطقة سلوان قضاء القدس، وفقاً لقانون أملاك الغائبين، الذي تم بموجبه مصادرة معظم أراضي الفلسطينيين في المدينة.



ووصفت الصحيفة، هذا القرار، بأنه انتصار جديد للجمعيات الاستيطانية اليهودية المتطرفة، التي تزعم ملكيتها لأراضي السكان الفلسطينيين بالقدس.



وأشارت إلى أن الدولة، تساعد جمعية (عتيرت كوهنيم) الاستيطانية المتطرفة، في بناء أحياء وبؤر استيطانية، وسط القري العربية بمدينة القدس.