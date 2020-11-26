حوالي 61 مليون إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات، جراء الفيروس بلغ مليوناً و427 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 60 مليوناً و721 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 42 مليوناً و33 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة ملحوظة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات، بلغ نحو 609 آلاف و428 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 12,009 حالات وفاة، وفق شبكة (رويترز).



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,304 وفيات)، والمكسيك (813 وفاة)، وإيطاليا (722 وفاة)، وبريطانيا (696 وفاة)، وبولندا (674 وفاة).



وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (181,124 إصابة)، والبرازيل (45,449 اصابة)، والهند (44,699 إصابة)، وإيطاليا (25,853 إصابة)، وروسيا (23,675 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (268,221 وفاة)، والبرازيل (170,799 وفاة)، والهند (135,261 وفاة)، والمكسيك (103,597 وفاة)، وبريطانيا (56,533 وفاة).