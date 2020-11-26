شؤون فلسطينية

تربية بيت لحم تُغلق مدرستين بسبب (كورونا)

تربية بيت لحم تُغلق مدرستين بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، إغلاق مدرستين بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).

وأفاد مصادر محلية، بأن مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، قررت إغلاق مدرستي بنات مسقط الثانوية في بلدة الدوحة، وبنات العبيات الثانوية، لمدة 24 ساعة، لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي؛ لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات؛ للحد من انتشار الفيروس.

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