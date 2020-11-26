مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في بروقين غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون، عدداً من أشجار الزيتون في منطقة "الوادات" في بلدة بروقين غرب سلفيت.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطني (بروخين) المقامة على أراضي مواطني بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت، اقتلعوا عدداً من أشجار الزيتون، وقاموا بتكسير نحو 45 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن يوسف صبرة.



يذكر، أن هذه المنطقة، تعرضت في الفترة الأخيرة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، بحكم قربها من مستوطنة (بروخين) المقامة على أراضي المواطنين.