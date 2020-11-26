6 وفيات و656 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بقطاع غزة

17411 إصابة، منها حالات نشطة حالياً 7343 متعافين 9984، و84 حالة وفاة.



وأكدت، أنه بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 273 حالة، والحالات الخطيرة 84 حالة.



غزة - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم تسجيل 6 وفيات و656 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن "عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2766 عينة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 656 إضافة إلى تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة".فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي