استمرار العمل في (معبر رفح) لليوم الثالث والأخير لفتحه

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رام الله - دنيا الوطن

غادر قطاع غزة، أمس الأربعاء، 936 مسافراً عبر (معبر رفح البري) في اليوم الثاني لفتحه استثنائياً ثلاثة أيام في الاتجاهين.



وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية: إنّ "العمل عبر المعبر شهد يوم الأربعاء، مغادرة 936 مسافراً ووصول 246 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 43 مسافراً".



وأضافت الهيئة، أن أطقمها، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عملت على تسهيل مغادرة المسافرين، واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد، بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).



ويستمر العمل بالمعبر، الخميس، في اليوم الثالث والأخير لفتحه، حيث جهّزت أطقم هيئة المعابر، حافلات المغادرين، بانتظار بدء مغادرتها باتجاه الجانب المصري صباح اليوم.



يُذكر أنه تمت مغادرة 913 مسافراً، ووصول 349 عائداً خلال عمل المعبر، يوم الثلاثاء.