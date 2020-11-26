شؤون فلسطينية

اشتباك مسلح في قباطية.. مداهمات واعتقالات في الضفة

اشتباك مسلح في قباطية.. مداهمات واعتقالات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية، طالت عدداً من المواطنين، بينهم أسرى محررون، فيما شهدت بلدة قباطية قضاء جنين، اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال.
 
ففي جنين، اندلع اشتباك مسلح، في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية قضاء جنين، ودهمت خلالها عدداً من المنازل.

وأفادت مصادر محلية، بإطلاق نار كثيف تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وعلى الطريق الالتفافي المحاذي للبلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، عدداً من المنازل لأسرى محررين، تم التحقيق معهم ميدانياً.

وقالت مصادر محلية: إن الاحتلال، استهدف منازل نشطاء في حركة (حماس) وجلّهم أسرى محررين، ومنهم الأستاذ ثامر سباعنة، والمهندس الداعية الشيخ علي أبو الرب، والشقيقان همام وعوني كميل.

واقتحمت قوة للاحتلال، بلدة عرابة قضاء جنين، واعتقلت الشاب قيس أبو صلاح، والشاب أيسر محمد نواف، وذلك بعد دهم وتفتيش منازل ذويهما.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة جبع قضاء جنين، منتصف الليلة الماضية، وأجرت دورياتها في شوارع البلدة، وسط عمليات دهم وتخريب وإرهاب للمواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ودهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الأسيرين الشقيقين ساري وعبيدة مجيد فشافشة، وفتحي كنعان في بلدة جبع، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي رام الله، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثالث، حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، حيث دهمت البلدة، وانتشرت في حاراتها، بدعوى البحث عن مطلوبين.

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