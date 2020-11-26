شؤون فلسطينية

الحملة الأكاديمية الدولية تدعو الجامعات الفلسطينية لمناهضة الاحتلال والضم

الحملة الأكاديمية الدولية تدعو الجامعات الفلسطينية لمناهضة الاحتلال والضم
رام الله - دنيا الوطن
دعت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم، الجامعات الفلسطينية والمعاهد وكليات المجتمع إلى القيام بالعديد من الفعاليات والأنشطة الداعمة لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وذلك تعبيراً منهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني، من أجل إطلاق صوت موحد للجسم الأكاديمي الفلسطيني إلى جميع المؤسسات الدولية والعربية الأكاديمية والحكومية وغير الحكومية، بأن الفلسطييين جميعهم يرفضون الاحتلال والضم والتطبيع.

وطالبت الحملة الأكاديمية الدولية الجامعات الفلسطينية، بتنظيم وقفات تضامنية مساندة لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولحقوقه الثابتة والراسخة تاريخياً وقانونياً، كما تطالب الجامعات بتوجيه المحاضرين الجامعيين إلى تذكير طلبتهم بأهمية إحياء هذا اليوم، والذي يشير إحياؤه إلى مسؤولية المجتمع الدولي عن رفع الظلم عن الفلسطينيين، الذي وقع عليهم، بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وحرمانه من إقامة دولته المستقلة، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

ودعت نقابات الموظفين في الجامعات واتحادات الطلبة إلى مواصلة النضال ضد الاحتلال والضم والتطبيع من خلال العديد من الأنشطة التعبوية، مثل تنظيم المعارض، وإصدار البيانات التنديدية بالاحتلال.

وناشدت الأكاديميين والعلماء والباحثين لإصدار أوراق تقدير موقف، ودراسات عن الضم، تدين الاحتلال الإسرائيلي، وتفضح انتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه السياسية والاقتصادية والشعبية.

وطالبت الحملة، كافة الشعوب العربية والجامعات في الوطن العربي الكبير بضرورة وقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته الأكاديمية، ورفع توعية الشعوب بمخاطر التطبيع على الأمن والاستقرار في المنطقة. 

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