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لماذا طلبت البحرين من نتنياهو تأجيل زيارته لها؟

لماذا طلبت البحرين من نتنياهو تأجيل زيارته لها؟
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبحرين والتي كانت مقررةً الأسبوع المقبل، تأجلت بناء على طلب المنامة، فيما لم تصدر أي جهة رسمية في البحرين، توضيحاً للأمر.

وكان باراك رافيد، المراسل الدبلوماسي بموقع (واللا) قد صرح بأن نتنياهو، كان يعتزم زيارة البحرين في 1 كانون الأول/ ديسمبر، والإمارات في 2 كانون اﻷول/ دبسمبر.

وأوضحت الصحيفة، أن البحرين طلبت من مكتب نتنياهو تأجيل الزيارة، انطلاقاً من رغبتها في أن يزور نتنياهو الإمارات أيضاً خلال الرحلة ذاتها، إذ لم يكن متاحاً أن يزور نتنياهو الإمارات الأسبوع المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني للبلاد، لذلك تقرر تأجيل الزيارة، بحسب المصدر ذاته.

ووفقاً للصحفي رافيد في تغريدات على (تويتر)، فإن الإماراتيين أبلغوا نتنياهو، أن التاريخ لن يكون مناسباً لهم؛ لكونه يصادف اليوم الوطني للبلاد، وطلبوا وصوله في وقت لاحق من هذا الشهر.

المتحدث نفسه قال: إنه بسبب تأجيل زيارة نتنياهو للبحرين، تم أيضاً إلغاء زيارة مرتقبة لوزير خارجية الاحتلال، غابي أشكنازي، للمنامة.

وكان من المفترض، أن يصل أشكنازي إلى المنامة، الخميس 3 كانون اﻷول/ ديسمبر المقبل؛ لحضور "مؤتمر الخطاب الأمني".

وتابع الصحفي الإسرائيلي: "أوضح البحرينيون، أن نتنياهو يتوقع أن يزور البلاد، لذا فإن البروتوكول الدبلوماسي، يقضي بعدم القيام بزيارات من قِبل الوزراء قبل ذلك الحين".

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